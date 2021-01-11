Мурманск, 11 января, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Мурманчане встретили первый после окончания полярной ночи рассвет.

Vk.com В Мурманской области закончилась полярная ночь

Как сообщил на своей странице «Вконтакте» губернатор региона Андрей Чибис, первый световой день после долгой полярной ночи длился 42 минуты.

«И хотя увидеть солнце северянам сегодня помешали облака, зато небо озарило красивое огненное зарево!», — поделился впечатлениями он.

Как сообщало ИА REGNUM, полярная ночь в Мурманской областинаступила 1 декабря. Самым темным днем стал 21 декабря.