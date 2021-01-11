Астрахань, 11 января, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Астрахани с 1 по 10 января в родильных домах появились на свет 218 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Кузьма Петров-Водкин. Материнство. 1925

В Клиническом родильном доме Астрахани родилось 156 детей — 69 мальчиков и 87 девочек.

В перинатальном центре Александро-Мариинской областной клинической больницы в праздничные дни родилось 62 новорожденных — 31 мальчик и 31 девочка.

Первая в 2021 году двойня — мальчик и девочка — родилась 6 января.