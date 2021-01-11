Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 17:15 — ИА Регнум. Петербургские спасатели просят горожан не выходить на лёд Невы и других водных водоёмов города. Устоявшаяся морозная погода, однако, не гарантирует крепкого льда, предупреждает 11 января пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Пресс-служба ГУ МЧС по СПб В Петербурге хотят продлить запрет выхода на лед.

По словам начальника центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Санкт-Петербургу Александра Радько, каждый день специалисты передают в ведомство данные по толщине льда в разных районах города. По ним спасатели определяют, где опасно выходить на лёд, а где нет.

Самая безопасная толщина льда составляет 15 см, но в настоящий момент толщина льда местами достигает всего 5 см, также наблюдаются промоины. Ввиду чего действующий запрет выхода на лёд, который установлен до 15 января, планируется продлить.

«Пришедшая в наш город морозная погода — пока еще не гарант образования на водоемах прочного ледового покрытия. Именно поэтому Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан не выходить на лед и не подвергать свою жизнь неоправданному риску», — предупреждают в ведомстве.

Напомним, в последние дни на льду Финского залива спасатели обнаружили несколько десятков рыбаков, а также семьи с детьми. Большинство из них добровольно покинули опасное место. На десять человек были составлены протоколы, теперь им грозит штраф до 10 тыс. рублей.