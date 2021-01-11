Нижний Новгород, 11 января, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Жители Нижнего Новгорода перевели мошенникам более 1,3 млн рублей, пытаясь отменить заявку на несуществующие кредиты. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Мошенник

Среди пострадавших оказалась 43-летняя местная жительница, которой позвонил незнакомец, представившийся сотрудником банка. Мошенник убедил женщину в том, что кто-то пытается получить доступ к ее банковскому счету и оформить кредит.

Следуя его инструкциям «для отмены операции» нижегородка воспользовалась услугой зеркальный кредит, а потом перевела через терминал полученный в банке займ в размере 419 тысяч рублей на «безопасный счет», реквизиты которого злоумышленник ей передал.

Аналогичные случаи произошли еще с тремя жителями областного центра — после разговоров с лжесотрудниками банка они перечислили на счета мошенников 897 тысяч рублей.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Если преступников удастся поймать, то им будет грозить наказание в виде тюремного заключения на срок до 10 лет.