Бишкек, 11 января, 2021, 16:58 — ИА Регнум. Антикоррупционная служба выявила многочисленные факты незаконного обогащения судьи судебной коллегии по гражданским и экономическим делам Верховного суда Киргизии Дильфузы Боронбаевой. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В ведомстве отмечают, что судья, не имея законных источников дохода, приобрела многочисленные объекты имущества, в том числе более 20 единиц элитной недвижимости от ведущих строительных компаний, квартиры в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, а также автомобили класса люкс.

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При этом для сокрытия преступно нажитого богатства Боронбаева зачастую не регистрировала купленное имущество или же оформляла договоры купли-продажи на подставных лиц, которые тоже не имеют каких-либо подтвержденных источников дохода.

Также следствие установило, что Дильфуза Боронбаева и ее близкие родственники регулярно ездили отдыхать на дорогие курорты в США, Турцию, ОАЭ и ряд стран Европы и Азии, что также может свидетельствовать о незаконных доходах судьи.

По всем этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». По итогам его расследования Генеральная прокуратура внесет представление в дисциплинарную комиссию при совете судей Киргизии для получения согласия на привлечение судьи Боронбаевой к уголовной ответственности.

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