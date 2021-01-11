Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 17:03 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге компания «Россети Ленэнерго» составила список из 43 своих трансформаторных подстанций, на которых, по официальному согласованию с компанией, уличные художники смогут нанести граффити.

Дарья Драй ИА REGNUM Граффити, посвященное Сергею Бодрову, в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает 11 января издание «Фонтанка» со ссылкой на депутата Заксобрания Петербурга Дениса Четырбока («Единая Россия»), получившего ответ от энергетиков на свой запрос.

Ранее Четырбок предлагал законодательно отрегулировать сферу уличных рисунков, обязав уличных художников согласовывать эскизы с чиновниками и рисовать в строго определенных местах. В Законодательном собрании создана рабочая группа по теме граффити.

В «Ленэнерго» отметили, что обязанность стереть или закрасить изображение, если художник не сможет следить за его состоянием, будет возложена на автора.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум до 1 февраля 2021 года в Петербурге введен мораторий на закрашивание граффити. Это распространяется на все рисунки, которые не носят экстремистского характера, не содержат варварских надписей и не угрожают безопасности граждан.

Как ожидается, в январе законодатели и чиновники выработают правовые основания для дальнейшего регулирования этой сферы современного искусства.