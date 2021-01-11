Москва, 11 января, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в России в 2020 году составило 1,05 триллиона кВт•ч, что на 2,3% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили 11 января в Минэнерго.

Андрей Грук ИА Красная Весна ЛЭП

«Потребление электроэнергии в России в 2020 году снизилось на 2,3% к уровню 2019 года, до 1,050 триллиона кВт•ч», — говорится в сообщении.

Производство электроэнергии, согласно данным ведомства, за год сократилось на 3% — до 1,064 триллиона кВт•ч.

Сообщается также, что в декабре 2020 года потребление электроэнергии выросло на 2,2% в годовом выражении и составило 104,9 миллиарда кВт•ч. Выработка электроэнергии в декабре выросла на 2% — до 106,6 миллиарда кВт•ч.