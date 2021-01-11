Калуга, 11 января, 2021, 17:02 — ИА Регнум. Продюсерский центр «Калугафильм» объявил первый набор в киношколу для детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет — тех, кто интересуется кино и хочет знать о нём как можно больше, а также мечтает попробовать принять участие в съёмках собственного фильма. Об этом 11 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM PR-директор «Калугафильм» Александра Иванова.

Kalugafilm.ru «Хлопушка»

Среди предлагаемых дисциплин: режиссура, сценарное, актёрское и операторское мастерство, монтаж, кинопроизводство, история кино. На занятиях в калужской киношколе творческая молодёжь познакомится с процессом создания фильмов и видеороликов, а также с историей мирового кинематографа. Основное внимание будет уделяться советскому и российскому кино. Слушателям киношколы будут читать лекции кинорежиссёры, а на мастер-классах они встретятся с практикующими кинооператорами, сценаристами, актёрами. В процессе обучения дети посетят съемочные площадки, и, возможно, примут участие в съемках фильмов и сериалов, которые будут проходить в Калуге.

«По окончании курса слушатели напишут сценарии. Им помогут организовать киносъемки, а также смонтировать снятые фильмы. Лучшие киноработы будут представлены на отечественных фестивалях детского кино», — сказала Александра Иванова.