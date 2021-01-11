Москва, 11 января, 2021, 16:39 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса. Об этом он сообщил 11 января на совещаний с вице-премьерами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кредитование

«Подписано постановление правительства о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан», — сказал он.

Мишустин напомнил, что первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. В соответствии с новыми правилами ей размер не должен превышать ключевую ставку Банка России. Таким образом, в настоящее время льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых.

По словам премьер-министра, данное решение призвано расширить возможности для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты в России, новая мера снизит долговую нагрузку на предпринимателей и даст им возможность пополнить оборотные средства.