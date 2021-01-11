Мурманск, 11 января, 2021, 16:32 — ИА Регнум. Мурманские власти обеспечили противовирусными лекарствами 49 тысяч жителей региона. Медикаменты, приобретенные за счет регионального бюджета, северяне получили бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аптека

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За счет средств федерального бюджета медикаментами были обеспечены еще 9 327 человек.

«Остаток лекарств для стационарных пациентов на утро 11 января достаточный. Поддерживается неснижаемый запас лекарств для стационарных пациентов в пятикратном размере в пересчете на курсовые дозы», — цитирует штаб министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области свободными остаются 30% ковидных коек.