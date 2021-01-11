Москва, 11 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Экспортные пошлины, которые ввели власти РФ для стабилизации цены подсолнечного масла на внутреннем рынке, в долгосрочном периоде могут помешать расширению производственных мощностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил эксперт Института «Центр развития НИУ ВШЭ» Игорь Сафонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Подсолнечное масло

«Рост мировых цен на базовые продовольственные продукты в 2020 году в сочетании с пониженными ставками импортных (ввозных) пошлин в ряде стран привёл к увеличению привлекательности экспорта для российских производителей по сравнению с продажами на внутреннем рынке, — сказал он. — Это оказало давление на внутренние закупочные цены зерновых и розничные цены на подсолнечное масло, в результате чего цены на них существенно выросли. Увеличение правительством экспортных пошлин, начиная с января, должно способствовать насыщению локального рынка и стабилизации цен. Но это в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочном это может ограничить расширение производственных мощностей в силу того, что производители недополучат часть прибыли».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года рост цен на продовольствие будет на уровне 10%.