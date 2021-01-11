Рынок подсолнечного масла в РФ насытится и стабилизируется – прогноз
Москва, 11 января, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Экспортные пошлины, которые ввели власти РФ для стабилизации цены подсолнечного масла на внутреннем рынке, в долгосрочном периоде могут помешать расширению производственных мощностей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил эксперт Института «Центр развития НИУ ВШЭ» Игорь Сафонов.
«Рост мировых цен на базовые продовольственные продукты в 2020 году в сочетании с пониженными ставками импортных (ввозных) пошлин в ряде стран привёл к увеличению привлекательности экспорта для российских производителей по сравнению с продажами на внутреннем рынке, — сказал он. — Это оказало давление на внутренние закупочные цены зерновых и розничные цены на подсолнечное масло, в результате чего цены на них существенно выросли. Увеличение правительством экспортных пошлин, начиная с января, должно способствовать насыщению локального рынка и стабилизации цен. Но это в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочном это может ограничить расширение производственных мощностей в силу того, что производители недополучат часть прибыли».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2021 года рост цен на продовольствие будет на уровне 10%.