Варшава, 11 января, 2021, 16:16 — ИА Регнум. По состоянию на 10:30 часов по местному времени (12:30 по московскому) 11 января в Польше были вакцинированы 203 053 человека. Об этом, как передает Polskie Radio 24, сообщило министерство здравоохранения Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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В минздраве отметили, что в общей сложности в пункты вакцинации было доставлено 456 915 доз вакцин производства Pfizer-BioNTech. Из общего числа принявших вакцину отрицательные реакции были отмечены лишь в 32 случаях.

Полномочный представитель правительства по программе вакцинации Михал Дворчик на заседании сенатского комитета по здравоохранению заявил, что к концу первого квартала текущего года Варшава получит около 6 миллионов доз вакцины, что позволит вакцинировать около 3 миллионов жителей Польши.