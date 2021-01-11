Москва, 11 января, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Суд должен защищать права граждан на аккаунты в соцсетях, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Социальные сети

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа, на который было подписано почти 89 млн пользователей.

С гражданско-правовой точки зрения настала необходимость коренного изменения в отношениях между соцсетями и пользователями, считает Миронов.

«На защиту последних должен встать суд, который нужно наделить полномочиями, чтобы решать судьбу аккаунтов и всего контента. Полагаю, в перспективе это должно быть оформлено и на международном уровне, поскольку эффективно регулировать интернет-сферу в рамках отдельно взятой страны крайне сложно», — отметил парламентарий.

После заявления сети Twitter о вечной блокировке аккаунта нынешнего президента США Дональда Трампа акции компании упали.