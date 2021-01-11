Москва, 11 января, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 37 рейсов. Об этом 11 января сообщает цифровой сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Шереметьево

По данным онлайн-табло на 16:00, во «Внуково» 11 рейсов задержано, три отменено, в «Домодедово» 14 задержано, один отменён, в «Шереметьево» отклонились от расписания всего три рейса, но ещё пять полностью отменены.

В аэропорту «Жуковский» все лайнеры следуют по расписанию.