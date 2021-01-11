Москва, 11 января, 2021, 16:02 — ИА Регнум. В ближайшие дни в Москве ожидается похолодание до 22 градусов мороза. Об этом 11 января сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мороз

Согласно прогнозу, уже 12 января температура будет достигать 14 градусов ниже нуля. 13 января станет ещё холоднее — до 18 градусов. 14 января в дневное время ожидается до 17 градусов мороза, ночью — до 22 градусов.

15 и 16 января в столице будет до 18 градусов ниже нуля и небольшой снег.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 января в Москве ожидается похолодание.