Москва, 11 января, 2021, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 11 января, первый официально рабочий день в России, отступает, реагируя на изменения во внешнем фоне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня в коррекции нефть, поднимавшаяся ранее к многомесячным максимумам, но пока она держится выше $55 за баррель, рублю мало что угрожает всерьез.

Доллар днем стоит 74,55 руб. и может колебаться в пределах 74,35−75,75 руб. сегодня, евро торгуется по 90,66 руб. и сохраняет за собой диапазон движений в рамках 90−91 руб.

Укрепление доллара на мировом валютном рынке четвертый день подряд инвесторы сейчас будут учитывать и в рублевых парах тоже, к этому нужно быть готовыми.

При этом отношение к риску в глобальном смысле вполне положительное», — считает эксперт.

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