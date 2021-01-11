Киев, 11 января, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Во Львове открылся «Белорусский кризисный центр», куда отныне «жертвы режима Лукашенко» могут обратиться за юридической помощью, сообщил 11 января через социальные сети депутат украинской Рады Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Парламентарий уточнил, что речь идет о белорусах, которые были вынуждены уехать из своей страны из-за политических преследований и сейчас находятся на Украине. Теперь эти люди могут получить юридическую и даже психологическую помощь во Львове.

Гончаренко также отметил, что в центре консультируют относительно подачи документов на проживание на Украине и относительно предоставления статуса беженца, помогают с поиском жилья, работы и «тому подобное».

Депутат напомнил, что в Верховной раде Украины еще с начала протестов против Лукашенко ведут «активную работу» по предоставлению помощи тем, кто ищет убежища на Украине.

Вместе с тем Гончаренко не сообщил никакой конкретики, в частности, сколько белорусов планирует обслуживать открывшийся во Львове центр.

ИА REGNUM напоминает, что еще в августе власти Украины пытались реализовать план по массовому переманиванию в страну специалистов из Белоруссии. В правительстве заявили, что обеспечили возможность иммигрировать для 5 тыс. высококвалифицированных IT-специалистов из Белоруссии и соответствующая квота распределена по областям Украины. Однако, судя по открытой статистике, за первый месяц предложением Киева воспользовались всего порядка десяти граждан Белоруссии. Далее украинские власти закрыли соответствующую статистику.

В конце декабря украинские СМИ сообщили, что только в течение августа и сентября на Украину выехало более 75 тысяч граждан Белоруссии. Официально эта цифра не подтверждена какими-либо ведомствами. Вместе с тем СМИ подчеркивают, что большинство белорусов задерживается на Украине всего на несколько недель — а дальше переезжает в Польшу или Литву.