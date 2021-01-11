Киев, 11 января, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В 2021 году выплаты по государственному долгу Украины составят 585,1 млрд грн или почти $20,7 млрд. Об этом сообщила 11 января пресс-служба министерства финансов Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В сообщении говорится, что пик платежей придётся на второй квартал 2021 года. При этом выплаты по внешнему долгу страны составят 166,3 млрд грн или почти $5,9 млрд.

Напомним, ранее стало известно, что миссия Международного валютного фонда возобновила переговоры с Украиной касательно пересмотра программы кредитования.