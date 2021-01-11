Оренбург, 11 января, 2021, 15:43 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, на 11 января, выявлено 170 случаев заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,56%, сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. Сутками ране, на 10 января, показатель составлял 164 факта.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 30 669 случаев заражения. На 100 тыс. населения приходится 1556,5 носителей коронавируса.

Оправился от болезни 27 061 человек, в том числе 165 за последние сутки. От коронавирусной инфекции скончались 389 человек, в пяти случаях факты смерти подтверждены за последние сутки.