Ярославль, 11 января, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Ярославская областная дума соберётся на внеочередное заседание предположительно 15 января, чтобы снять полномочия председателя с погибшего главы заксобрания Алексея Константинова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в думе.

Duma.yar.ru Ярославская областная дума

Решение о внеочередном заседании примет совет думы 12 января. Снятие полномочий позволяет начать процедуру избрания нового председателя думы. Не исключено, что он будет избран уже на следующем заседании думы.

Между тем консультации по кандидатуре на освободившийся пост начинает региональное отделение партии «Единая Россия», которая имеет необходимое большинство. Кандидатура будет согласована в том числе и в Москве.

«Консультации начинаются сейчас. Событие экстраординарное, не было ранее таких ситуаций в думе. В ближайшие два-три дня будет полная информация. Партийная структура имеет определенную вертикаль, должны пройти все необходимые согласования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов («Единая Россия»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Ярославской областной думы погиб в автокатастрофе в Тверской области 30 декабря.