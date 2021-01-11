Ижевск, 11 января, 2021, 15:40 — ИА Регнум. В Удмуртии прогнозируется значительное похолодание. Ожидается морозная погода с отклонениями от климатических норм на 10−13°С, сообщает Гидрометцентр республики.

Клод Моне. Сорока. 1868—1869

В ближайшие сутки ночью температура воздуха в республике понизится до — 22… — 27 °C, днем 12 января столбики термометров будут на отметках — 18… — 23 °C. Местами сохранится слабый снег.

13 января ночью еще сильнее похолодает, ночью будет около — 25… — 30 °C., днем мороз немного ослабнет до — 21… — 26 °C. Ночь 14 января будет самой холодной, температура воздуха опустится до — 27… — 32 °C.

Затем к территории республики подойдет фронтальная система южного циклона, и температура воздуха начнет постепенно повышаться. Пройдет снег.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на большей части Приволжского федерального округа ожидается ясная и морозная погода. К примеру, в Чувашии ожидают морозов, температура местами может достигать — 35 °C.