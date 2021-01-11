Москва, 11 января, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), входящий в структуру Россельхознадзора, планирует в 2021 году создать семь новых вакцин для профилактики инфекционных болезней животных. Об этом говорится в корпоративном издании Россельхознадзора «Ветеринария и жизнь» со ссылкой на главу ведомства Сергея Данкверта.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свиньи

«В 2021 году запланирована разработка семи новых вакцин, в том числе инактивированной сорбированной вакцины «Карнивак-Ков» для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 у плотоядных животных, ее готовность намечена на конец января», — сказал Данкверт.

Также, по его словам, на российском рынке появится живая вакцина «Ферарабивак», направленная против бешенства диких плотоядных животных. Помимо этого, планируется создание ещё ряда вакцин, в числе которых — препараты, направленные против ньюкаслской болезни, против инфекционного ринита кур инактивированной эмульгированной, а также вирусвакцины против классической чумы свиней.

Данкверт подчеркнул, что в условиях засилья на рынке иностранных вакцин одна из главных задач диверсификации производства ФГБУ «ВНИИЗЖ» — это создание аналоговых препаратов «с увеличением ассортимента выпускаемой продукции и расширением рынков сбыта».