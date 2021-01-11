Ненужные новогодние подарки хотят вернуть более 30% жителей РФ
Москва, 11 января, 2021, 15:35 — ИА Регнум. Ненужными подарками на Новый год названы рубашки, пижамы, постельное белье и конфеты. Вернуть их в магазин, как поступают на Западе, хочет 31% жителей России, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Оставят себе ненужные новогодние подарки в надежде, что когда-нибудь они пригодятся, 34%. 10% передарят ненужную вещь, 6% — выбросят.
Передадут подарок на благотворительные цели 6%. Вернут новогодний презент дарителю 4% респондентов.
Опрос проведен 1—5 января 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 417 населенных пунктах.
Как сообщало ИА REGNUM, новогодними подарками довольны большинство жителей России (84%).
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