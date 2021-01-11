Екатеринбург, 11 января, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Слабое воздействие радиации способно уничтожить коронавирус без вреда для организма человека. К такому выводу пришли учёные из России и Узбекистана, сообщает 11 января пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Радиация

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Профессор УрФУ Анатолий Зацепин пояснил, что огромная молекула РНК коронавируса сильно деформируется после того, как попадает в человеческую клетку. Деформируются многие участки по всей её длине, и они в тысячу раз более чувствительны к радиации по сравнению с молекулами здоровых клеток.

«Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток», — сказал Зацепин.

Специалисты полагают, что для лечения заразившихся вирусом, для профилактики заболеваний и дезинфекции предметов и помещений можно использовать малые дозы мягкого рентгеновского излучения. В настоящее время учёные разрабатывают соответствующую методику.