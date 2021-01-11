Сеул, 11 января, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В сети появились рендеры кроссовера Kia Sportage пятого поколения. Неофициальные изображения новинки размещены на сайте AutoExpress.

Autoexpress.co.uk Рендеры кроссовера Kia Sportage

Пятое поколение модели, судя по рендерам, получило более спортивный и агрессивный дизайн. У нового Sportage грани кузова стали более чёткими. Таким образом, передняя часть автомобиля стала визуально острее. Что же касается радиаторной решётки, то она увеличилась в размерах и теперь имеет две секции. Передняя оптика также стала двухуровневой.

В салоне авто установлена современная информационно-развлекательная система, а в вождении водителю помогут самые современные электронные помощники.

В линейке силовых агрегатов автомобиля будут: бензиновые, дизельные, гибридные и plug-in-hybrid моторы.

В продаже новинка появится в конце 2021 года.

Напомним, в конце 2020 года в южнокорейском городе Хвасонг стартовало производство гибридного варианта модели KIA Sorento. На авторынке Европы первые экземпляры гибридного авто появятся в начале нынешнего года.

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