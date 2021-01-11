Псков, 11 января, 2021, 15:16 — ИА Регнум. В Псковской области с 1 по 11 января произошло 46 пожаров. В них погибли девять человек, что в 4,5 раза больше, чем за тот же период 2020 года. Как сообщают «Псковские новости», такие данные привела начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожары, на которых погибли люди, были зафиксированы в Порховском, Островском, Новоржевском, Великолукском и Палкинском районах Псковской области.

Основными причинами «новогодних» пожаров в регионе стали неосторожное обращение с огнём, нарушение правил эксплуатации электрооборудования, неисправность печного отопления, неисправность оборудования в транспортных средствах, а также умышленные поджоги.

Ущерб от пожаров за период новогодних праздников в Псковской области составил 1 млн 175 тысяч рублей.

В то же время благодаря морозной погоде и разъяснительной работе сотрудников ГУ МЧС, с 1 по 10 января 2021 года в Псковской области не зарегистрировано случаев гибели людей на водоёмах. Об опасности выхода на лед было предупреждено 386 человек