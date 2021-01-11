Киев, 11 января, 2021, 14:58 — ИА Регнум. В 2021 году значительна вероятность проведения на Украине досрочных парламентских выборов, заявил в своем комментарии украинский политолог Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Также эксперт отметил, что по сути на Украине уже начинается президентский электоральный цикл.

«Такие люди, как Кличко, Разумков и Порошенко активно начинают свою президентскую кампанию, поскольку у Зеленского уже не такие большие шансы на сохранение своего президентского кресла. И олигархические круги уже ставят свои ставки на возможных других кандидатов», — подчеркнул Бортник.

Он отмечает, что в 2020 году произошло «окончательно развенчание» президента Зеленского — то есть стало понятно, что политическая система не меняется.

«Апофеозом стал провал на местных выборах в Кривом Роге, когда президент лично ездил агитировать за кандидата от «Слуг Народа» Дмитрия Шевчика, который в результате все равно проиграл. Даже в базовом родном городе у Зеленского уже нет особой популярности», — резюмировал Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что оснований для досрочных парламентских выборов на Украине нет, но реалии таковы, что «любая политическая сила всегда должна быть готова к выборам».

Следующие выборы президента Украины в соответствии с законодательством должны состояться 31 марта 2024 года.