Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В семи регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в расчете на 100 тыс. населения превышает общероссийский средний уровень. При этом Санкт-Петербург занимает первую строчку в СЗФО по данному показателю и четвертую по России, с 5198,3 случая инфицирования на 100 тыс. населения.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) СЗФО, количество случаев на 100 тыс. населения, по состоянию на 11.01.2021

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Как сообщили ИА REGNUM в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), на 11 января в России выявлено 2332,8 случая коронавируса на 100 тыс. населения. В Северо-Западном федеральном округе этот показатель составляет 3924,7 случая.

Помимо Санкт-Петербурга, в СЗФО общероссийский показатель распространения коронавирусной инфекции превышают Мурманская область (5166,3), Республика Карелия (4494,9), Архангельская область (4178,1), Псковская область (4076,8), Республика Коми (3942,7) и Новгородская область (3403,3).

В других регионах округа заражаемость коронавирусом на 100 тысяч населения находится ниже общероссийского уровня: Вологодская область (2290,6), Калининградская область (2008,2), Ненецкий автономный округ (1862,7), Ленинградская область (1432,6).