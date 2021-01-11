Тольятти, Самарская область, 11 января, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии интерьера универсала Lada Largus Facelift. Снимки салона новинки размещены на сайте RG.

RG Снимки салона Lada Largus Facelift

Судя по полученным снимкам, внутри рестайлингового авто появились передняя панель с «карманами» для вещей и дверные карты с кнопкой управления стеклоподъёмниками. Мультируль Largus Facelift обтянут кожаной отделкой и имеет электроподогрев.

Спидометр автомобиля получил оранжевую подложку, а на центральной консоли размещён сенсорный экран мультимедийного комплекса. Также автопроизводители предусмотрели для водителя и пассажиров кнопки электроподогрева сидений, а также клавишу обогрева переднего стекла.

Кроме того, для второго ряда предусмотрен разъём для подзарядки устройств с USB-разъёмом и розеткой на 12В. Сиденья и центральный подлокотник у новинки точно такие же, как и у модели Lada Xray Cross.

Ожидается, что продажи модернизированного Lada Largus начнутся совсем скоро, однако цены на него пока неизвестны.

Напомним, 21 декабря 2020 года с конвейера завода «Lada Запад Тольятти» сошёл первый внедорожник Lada Niva Travel. Он оснащён полным приводом, который обеспечивает равномерное распределение крутящего момента на все колёса автомобиля.

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