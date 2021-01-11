Москва, 11 января, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Цены на бензин в России давно перестали быть рыночными и следовать за ценой базового сырья — нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

«Главным бенефициаром торговли бензином остается государство, которое систематически повышает акцизы на бензин и 2021 год не станет исключением. Поэтому рост минимум на 4% российские граждане увидят достаточно быстро.

При этом 2020 год требовал от государственных органов ограничений на импорт зарубежного бензина, чтобы поддержать внутренние более высокие цены, а главное внутреннее производство бензина и сбор акцизов.

В начале 2020 года, когда курс рубля к евро был в районе 70, европейские оптовые цены на бензин могли действительно конкурировать с российскими, но теперь курс евро превысил 90 рублей, что позволяет российскому бензину стать более конкурентоспособным, но и формирует потенциал роста цены до приемлемого паритета.

Вот такая «уникальная» ситуация. Очередной «феномен» российского рынка, когда предсказываем рост цен на бензин, то смотрим на рыночные факторы, а когда рыночные факторы складываются в пользу снижения цены, то мы зажмуриваемся.

В этой связи рост цен на бензин предопределен, но эта проблема традиционно обостряется ближе к дачному и посевному сезону», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предупредили о росте цен на топливо в России. Так, в ноябре цены 2020 года на АИ-95 и АИ-92 снижались, однако с начала декабря они повысились на 8%.

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