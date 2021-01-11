Вашингтон, 11 января, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Компания SUP3R5 сняла с продажи все консоли PlayStation 5 в чёрном корпусе из-за многочисленных угроз в адрес сотрудников. Об этом 11 января сообщило издание Eurogamer.

PlayStation 5 в чёрном корпусе

Представители компании заявили, что угрозы безопасности сотрудников «показались им реальным», поэтому все заказы необычной консоли пришлось отменить. Более 300 покупателей чёрной PS5 смогут оформить возврат средств.

Напомним, компания SUP3R5 выпустила в продажу консоль PlayStation 5, стилизованную под PlayStation 2. Сообщается, что вся партия приставок была раскуплена за несколько секунд.