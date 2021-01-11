Таганрог, Ростовская область, 11 января, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ростовской области из-за пожара эвакуировали жильцов двухэтажного дома. Возгоранию присвоен второй ранг сложности. Один человек погиб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России 11 января.

ГУ МЧС России по Ростовской области В Таганроге загорелся двухэтажный дом

Сообщение о пожаре на улице Большой Бульварной поступило примерно в 13:45 мск. Загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Огнём пройдено 500 кв. метров.

«В 14:07 мск обнаружен труп, пол и личность устанавливается. Проведена эвакуация. Обстановка уточняется», — проинформировали в ведомстве.

На месте происшествия работают 60 человек и 20 единиц техники. Эвакуировано 30 жильцов.