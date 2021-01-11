В Костромской области готовятся к сильным морозам
Кострома, 11 января, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В ближайшие три дня в Костромской области ожидается резкое снижение температуры до — 25−32 градусов. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.
Днём 11 января температура воздуха в регионе может понизиться до — 21 градуса, ночью 12 и 13 января — до минус 27−32 градусов.
В связи с этим костромичей просят следить за своим здоровьем, по возможности оставаться дома, проверять исправность печей и электрического оборудования перед включением нагревательных приборов.
Отметим, что с начала зимы в Костромской области температура воздуха днём редко опускалась ниже отметки в — 10 градусов. В период с 11 по 13 января похолодание прогнозируется на территории всей Центральной России, в том числе и соседней Ярославской области. Морозы в регионы придут из-за ультраполярного вторжения холодных масс воздуха из Сибири и из Арктики.