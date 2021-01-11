Ростов-на-Дону, 11 января, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Школы Ростовской области вернулись к работе в очном формате после окончания зимних каникул. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 11 января.

Edu.gov.ru Учитель в классе

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"На сегодняшний день все школы, в которых по плану каникулы завершены 10 января 2021 года, приступили к обучению в очном формате. В трёх классах организовано дистанционное обучение. Закрытые школы на карантин по COVID-19 отсутствуют», — уточнили в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что в декабре 2020 года в Ростовской области по причине высокой заболеваемости ОРВИ на карантин были закрыты три детских сада и две школы, в Сальском казачьем кадетском профессиональном лицее на карантин ушли студенты восьми учебных групп.