Краснодар, 11 января, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Более 50 проектов комплексного развития сельских территорий реализовано на территории Краснодарского края в 2020 году, сообщили в пресс-службе администрации региона 11 января.

Василий Поленов. Русская деревня. 1889

«В прошлом году на Кубани проделали большую работу по повышению качества жизни на селе. Благодаря госпрограмме в регионе реализовали более 50 проектов: восстановили историко-культурные памятники, построили спортплощадки для маломобильных людей и площадки накопления твердых коммунальных отходов, обустроили парки», — рассказал заместитель губернатора Андрей Коробка.

В числе завершенных проектов — строительство дворца водных видов спорта в Болореченском районе, первого детского сада на 80 мест в этом же районе в посёлке Первомайский.

На данный момент в сельской местности проживает почти половина населения края. Финансирование проектов по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» на Кубани в прошлом году составило более 600 млн рублей. Также в рамках госпрограммы почти 500 кубанских семей воспользовались льготной сельской ипотекой со сниженной ставкой до 3%, общая сумма займов составила порядка 900 млн рублей.