Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Во время новогодних каникул 2021 года в Санкт-Петербурге возросло количество людей, пострадавших от гололёда на улицах, а также от алкогольных психозов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололёд

Как сообщил журналистам главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга Алексей Бойков, по сравнению с 2019 годом (в 2020 году из-за аномальной теплой зимы таких случаев не было, — прим. ред.) в два раза возросло количество пострадавших от гололёда.

Так за новогодние каникулы 2019 года в медучреждения города с уличными травмами от после падений обратился 61 человек, а в 2021 году — 132 человека. При этом из-за неудачного катания на ватрушках пострадали пять человек, среди них есть дети.

По словам главврача НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Антона Повзуна, в этом стационаре с травмой позвоночника после катания на «ватрушке» находится ребенок.

Что касается госпитализаций с тяжелым алкогольным опьянением, то наркологическая служба Петербурга прошедшие десять дней праздников отработала в штатном режиме, без каких-либо скачков роста госпитализаций.

«За десять дней было госпитализировано 234 пациента, большая часть из них — 80% пациентов (постоянно) употребляющих алкоголь. В этом году немного больше поступило пациентов с алкогольными психозами, но это, скорее всего, связано с тем, что профильные стационары, куда в прошлые года они поступали, перепрофилированы под прием пациентов с COVID-19, — пояснила заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова. —По сравнению с аналогичным периодом (2020 года) увеличилось на 40 человек число госпитализаций граждан с подозрением на наркотическое опьянение».

Напомним, в Петербурге и Ленобласти за новогодние каникулы на пожарах и в ДТП погибли 23 человека.