Пекин, 11 января, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Рекордный объем перевозки угля был зарегистрирован в декабре 2020 года в железнодорожном секторе перевозок Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Вагон с углем

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., железными дорогами Китая в декабре 2020 года перевозилось 5,6 млн тонн угля или примерно 80 тыс. вагонов в день. Из общего числа примерно 51 тыс. вагонов приходилось на уголь для теплоэлектростанций, что на 9,9% больше, чем годом ранее и является рекордным показателем.

Всего железными дорогами страны в декабре было перевезено 327,85 млн тонн грузов. Спрос на уголь вырос значительно этой зимой из-за низких температур и роста потребления электроэнергии в сфере металлургии и строительства.