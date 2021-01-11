Москва, 11 января, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Нынешняя история с ростом ставок и ростом доллара выглядит временной, считает профессор Высшей школы экономики, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

«Последние пять дней курс доллара растет. DXY укрепился на 0,9%, EUR/USD упал на 0,85%. Вслед за укреплением доллара снижается стоимость драгметаллов. Тренд ли это или временная коррекция? 6 января доходность 10-летних US Treasuries превысила 1% и с тех пор продолжает расти. Вслед за более выгодной доходностью по казначейским облигациям растут вложения в доллар и его цена, соответственно», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что 11 января US Tresuries падают (а проценты растут) на новостях о «голубой волне». «В Сенате в большинстве демократы, которые, скорее всего, поддержат обещанные новым президентом США «триллионы» помощи экономики. А где «триллионы» помощи, там и печатный станок. Именно поэтому я пока не вижу причин предполагать, что поменялся глобальный тренд, и доллар вместе со ставками по гособлигациям продолжит свой рост», — пояснил Коган.

Он уверен, что ФРС будет еще долго скупать казначейские облигации.

«И политика низких ставок в США, на мой взгляд, имеет все шансы задержаться дольше, чем в других странах. А пока в штатах будут сохраняться низкие ставки, будет и дешевый доллар», — добавил экономист.