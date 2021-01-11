Москва, 11 января, 2021, 14:20 — ИА Регнум. За праздничные дни 2021 года в Москве произошло 193 пожара, в которых погибли 13 человек. Об этом 11 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пожарные

В пресс-службе рассказали, что с 1 по 10 января личный состав Главного управления работал в усиленном режиме. За эти дни произошло 193 пожара — на 22% меньше, чем годом ранее.

Сотрудники подразделений эвакуировали 259 человек, 81 человека спасли, погибли 13 человек. В основном пожары произошли в жилом секторе.