Санкт-Петербург, 11 января, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ленинградской области 12 января ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду и метель. Кроме того, в восточных районах Ленобласти температура воздуха опустится до минус 21 градуса. Об этом 11 января сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Деревья в снегу

По прогнозу синоптиков, 12 января в регионе ожидается облачная, на востоке с прояснениями, погода. Ночью местами пройдет небольшой снег, днем на западе небольшой снег, местами слабая метель, на востоке без существенных осадков.

«12 января на территории Ленинградской области днем местами слабая метель и на западе порывы ветра до 15 м/с. На дорогах местами гололедица», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть юго-восточный, со скоростью 4−9 м/с, днем на западе 7−12 м/с. Температура воздуха ночью в западных и центральных районах −8… −13 градусов, в восточных −16… −21 градус, днем на западе −3… −8 градусов, на востоке −10… −15 градусов, местами до — 18 градусов.

Добавим, что 13 января на территории Ленинградской области температура воздуха в течение суток −13… −18 градусов, на западе местами −8… −10 градусов, на востоке −23… −28 градусов. На дорогах местами гололедица.

14 января на территории Ленинградской области температура воздуха в течение суток на западе −14… −19 градусов, на востоке −20… −25 градусов, ночью местами до — 30 градусов. На дорогах местами гололедица.