Москва, 11 января, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В настоящее время в Кремле президент России Владимир Путин проводит трёхсторонние переговоры по нагорному Карабаху. Во встрече принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

Известно, что переговоры проходят по инициативе российской стороны.

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«На повестке дня — ход реализации з аявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года», — уточнили в пресс-службе Кремля.

Также стороны обсудят дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем, вопросы оказания помощи жителям районов, пострадавших в результате военных действий, разблокирование и развитие торгово-экономических и транспортных связей.

Также ожидается, что российский лидер проведёт отдельные встречи с Алиевым и Пашиняном.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня утром, 11 января, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву. В Ереване протестующие попытались помешать ему приехать в аэропорт для вылета в Россию.