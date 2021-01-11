Сеул, 11 января, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В сети появились рендеры обновленного KIA K900, разработанные на базе недавно опубликованных шпионских снимков. Их разработали дизайнеры портала «Колёса.ру».

«Колёса.ру» Рендер обновленного KIA K900

Передняя часть модернизированного авто сильно преобразилась. Автомобиль на рендерах имеет хромированную решётку радиатора и четырёхсекционные фары.

Сзади обновлённая модель также получила новую светодиодную оптику. Задние фонари соединены между собой узкой красной светящейся полосой. В этой версии автомобиля номерной знак будет устанавливаться на задний бампер. Также модель будет иметь более крупные сплюснутые выхлопные патрубки и новую эмблему под спойлером.

Ожидается, что под капотом рестайлинговой KIA K900 будет функционировать 6-цилиндровый движок объёмом 3,3 литра. Также в линейку силовых агрегатов могут войти 3,8-литровый мотор и атмосферный двигатель V8 на пять литров.

Премьера обновлённой модели состоится уже в нынешнем году.

Ранее автокомпания KIA получила в РФ Одобрение типа транспортного средства на рестайлинговую модель Stinger с восьмиступенчатым «автоматом». Она появится на российском авторынке в нынешнем году.

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