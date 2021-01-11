Москва, 11 января, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Законопроект о дополнительной госзащите сотрудников МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарёв, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Вносятся изменения, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки — аналогично военнослужащим и сотрудникам других правоохранительных, силовых и контрольно-надзорных органов.

Кроме того, предлагается законодательно закрепить существующий порядок участия войск национальной гвардии (Росгвардии) в осуществлении мер безопасности в отношении защищаемых лиц.