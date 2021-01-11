Пекин, 11 января, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин поздравил главу КНДР с переизбранием, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Председатель КНР Си Цзиньпин направил высшему руководителю КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по поводу переизбрания его на пост главы Трудовой партии Корейской Народной Демократической Республики.

Си заявил, что он рад тому, что товарищ Ким был избран 8-м съездом Трудовой партии КНДР ее генеральным секретарем, а также выразил самые теплые поздравления от имени ЦК КПК и собственного имени.