Вашингтон, 11 января, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Производство первого компактного электромобиля компании Tesla стоимостью 25 тыс. долларов (около 1,86 млн рублей) может начаться уже в 2022 году. Об этом сообщается в отчете Moneyball, обнародованном на сайте Teslarat.

Tesla model 3

Сборка относительно недорогого электрокара будет налажена на предприятии Tesla в китайском городе Шанхай. Машину изготовят на платформе Model 3. Однако продаваться компактное авто пока будет только в Китае.

Стоит отметить, что компактный электрокар в Китае был зарегистрирован ещё в сентябре прошлого года, а вот окончание работ по проверке конечного продукта запланировано на начало весны нынешнего года.

Ожидается, что появление бюджетного электрокара будет способствовать повышению объёма продаж Tesla в Китае.

Напомним, что компания Tesla была создана в США в июле 2003 года. Свое название автопредприятие получило в честь знаменитого учёного Николы Теслы.

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