Москва, 11 января, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Центр «Вектор» продолжает изучение «британского» штамма коронавируса, который был выявлен из материала пациента ещё в декабре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил «британский» штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России был выявлен первый случай «британского» штамма коронавируса. Его завёз в Россию гражданин, посетивший Великобританию.