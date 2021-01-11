Иркутск, 11 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Наступивший 2021 год годом Байкала будет только для Иркутской области. Как сообщает babr24, план мероприятий утвержден постановлением регионального правительства. Основные будут проводиться в Иркутском, Ольхонском и Слюдянском районах.

Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

«Ничего особо нового в этом плане нет. Почти всё — известные проекты (многие уже реализуются), просто сведены вместе. Отдельно хочется отметить только внимание к очистным сооружениям на берегах Байкала», — отметили в телеграм-канале «Байкал».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 гола глава Приангарья Игорь Кобзев дал поручение разработать конкретные мероприятия по охране Байкала. Речь идёт о сохранении и развитии Байкальской природной территории (экологическом, научном, туристическом, просветительском, культурном и другом).

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В то же время президент России Владимир Путин положительно оценивал предложение объявить в стране Год Байкала, но в конце декабря подписал указ о проведении в 2021 году в России Года науки и технологий.

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Напомним, что привлечение внимания к проблемам Священного Моря более чем актуально в связи с тем, что российское правительство в последний день ушедшего 2020 года положило «под ёлочку» настоящий подарок всем «пожирателям Байкала»: утвержденный 31 декабря 2020 года перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, разрешает строительство практически любых объектов.

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