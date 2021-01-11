Киев, 11 января, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Настоящее укрепление связей между гражданами Украины и гражданами самоопределившихся Донецкой и Луганской народных республик возможно только в случае выполнения Киевом Минских соглашений, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские радикалы

Ранее Russia Today сообщила, что агентство США по международному развитиюнамеренозапустить проект по укреплению связей между гражданами Украины, проживающими на территориях, подконтрольных Киеву, ижителямиДонецкой и Луганской народных республик.

« Укрепление связей между гражданами Украины, с одной стороны, и гражданами самоопределившихся Донецкой и Луганской народных республик, с другой, возможно только в случае выполнения Киевом Минских соглашений 2015 года. О доверии же в нынешних обстоятельствах вообще говорить не приходится: между украинскими властями и донбассцами оно точно отсутствует.

При поддержке американцев Киев хотел бы заменить право донбассцев на самоопределение, на родной язык, на достоинство подачками в сфере ресурсов и услуг. Спору нет, развязанная Киевом война сильно ограничила доступ жителей Донбасса к различного рода ресурсам и услугам. Тем не менее в ДНР и ЛНР эта проблема решается. Киев, однако, хотел бы закрыть их границу с Россией и тем самым лишить их граждан притока помощи с исторической родины. Далее, организовав подавление политических противников, он планирует американскими подачками приглушить ненависть простых граждан.

Всё это пустые старания, поскольку «реинтегрироваться» можно только во что-то положительное, работающее, живое. Киев же хочет, чтобы русские жители Донбасса «реинтегрировались» в русофобскую и антироссийскую действительность современной Украины. Такая «реинтеграция» точно не может стать основой «для прочного мира и достижения консенсуса по поводу будущего Украины».