Чебоксары, 11 января, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Чувашии во время рейдов по неблагополучным семьям изъяты 22 ребёнка. Их передали в медицинские учреждения и социально-реабилитационные центры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, сообщил на планёрке в правительстве замначальника полиции МВД по Чувашии Юрий Митрофанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Откройте, полиция

Подводя итоги работы и приводя статистику правонарушений в праздничные дни, полицейский сообщил о проверках семей, находящихся в социально опасном положении и имеющих малолетних детей.

«Посещено 1890 неблагополучных семей, в которых воспитывается 3440 детей. Выявлено 71 административное правонарушение за невыполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, 22 ребёнка в целях обеспечения их безопасности помещены в больницы или социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних», — сказал Юрий Митрофанов.

Он также выделил «с положительной стороны» работу органов местного самоуправления Моргаушского района и Новочебоксарска.

Как сообщало ИА REGNUM, в новогодние каникулы 2020 года было проверено более 2,5 тыс. семей, потенциально опасными были признаны 15 семей, из которых 25 детей и подростков временно поместили в больницы и реабилитационные центры. За ненадлежащее исполнение обязанностей более полусотни родителей привлечены к ответственности.