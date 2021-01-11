Пекин, 11 января, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Китайский художественный фильм «Маленький красный цветок» продолжил возглавлять кассовые сборы в китайском прокате, собрав 46,79 млн юаней (около $7,23 млн) за 10 января, сообщат агентство Синьхуа.

Постер фильма «Маленький красный цветок». Китай. 2020

Фильм, рассказывающий трогательную историю двух семей, борющихся с раком, возглавил китайский прокат с момента премьеры 31 декабря 2020 года. Картина заработала 1,04 млрд юаней.

На втором месте расположился боевик «Ударная волна 2», собравший 26,18 млн юней. С момента своего дебюта фильм принес 967 млн юаней. Третье место занимает фильм «Теплые объятия» с 22,9 млн сборов. Фильм является адаптацией корейской картины «Человек с планом».